Предварительный объем выплат АСВ вкладчикам банка "Легион" составляет 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед клиентами банка "Легион", у которого Банк России ранее в пятницу отозвал лицензию, предварительно составляет 12,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АСВ.

"По данным официальной отчетности банка "Легион" на 1 июня 2017 г. объем вкладов составил 13,26 млрд руб., размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) - 12,5 млрд руб.", - сообщили в АСВ.

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены временной администрацией в рамках формирования реестра обязательств банка.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Легион" начнутся не позднее 21 июля. До этого, не позднее 13 июля, АСВ выберет на конкурсной основе банки-агенты, через которые будет выплачиваться компенсация.

ЦБ отозвал лицензию банка "Легион" в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Регулятор указывал, что кредитная организация уклонялась от исполнения требований об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату у "Легиона" собственных средств (капитала). Финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.

До назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены в соответствии с федеральными законами.

Согласно данным отчетности, АКБ "Легион" на 1 июня 2017 г. занимала 157 место в банковской системе РФ.