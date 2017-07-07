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Минфин будет настаивать на включении платы за страховку жилья от ЧС в платежку за ЖКХ

Экономика и бизнес
7 июля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Поправки ко второму чтению законопроекта ведомство рассчитывает подготовить в августе

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минфин рассчитывает на ускорение принятия законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций после поручения президента о развитии добровольного страхования имущества граждан. Об этом сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, одним из принципиальных является вопрос о возможности включать плату за страховку в платежку за услуги ЖКХ.

"Надеюсь, что поручение президента позволит нам преодолеть существующие разногласия. (...) Считается, что мы своими мерами, которые предполагают возможность включить в "жировку" отдельную строчку (оплаты за страховку - прим. ТАСС) - что в Москве, например, по факту уже и так делается, - мы как-то ущемляем интересы граждан. Я не очень понимаю, как. Я надеюсь, что наши оппоненты, прочитав поручение президента, с нами согласятся", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что это один из принципиальных вопросов. "Без этого, конечно, никакого охвата (граждан страхованием - прим. ТАСС), о котором президент нам дал указание, не получится", - сказал он.

Поправки ко второму чтению законопроекта Минфин рассчитывает подготовить в течение августа, отметил Моисеев.

Президент РФ 5 июля поручил правительству и Центробанку до 1 марта 2018 года принять меры по повышению заинтересованности страховщиков и граждан в более широком использовании добровольного страхования, в том числе страхования имущества от утраты в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Кроме того, президент поручил обеспечить доступность такого страхования для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на территориях повышенного риска.

Законопроект о страховании жилья от ЧС Госдума приняла в первом чтении более двух лет назад - в феврале 2015 года. Он был разработан для того, чтобы снять нагрузку с федерального бюджета по компенсации ущерба гражданам, потерявшим жилье в результате природных катаклизмов, и переложить часть затрат на страховые компании. Сейчас идет обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта.

Последняя версия законопроекта предусматривает, что застрахованные граждане в случае ЧС получат жилье площадью не меньше утраченного; те, кто не застраховал свое жилье - по социальным нормам (но не более той площади, которая была).

Законопроект вызвал много дискуссий - в частности, на одном из последних совещаний в Минфине, как сообщал ТАСС, обсуждалось исключение из законопроекта возможности включения платы за страховку в единый платежный документ оплаты коммунальных услуг.

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Моисеев, Алексей Владимирович
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