Ростуризм создал виджет "Мы в реестре туроператоров"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ростуризм разработал виджет "Мы в реестре туроператоров", который позволяет компаниям предоставить туристу информацию о том, что они включены в реестр и законно осуществляют свою деятельность. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Федеральным агентством разработан специальный виждет в реестре туроператоров, и туроператоры будут входить в этот проект с тем, чтобы туристам было проще получать информацию о них", - сказал он.

Виджет "Мы в реестре туроператоров" позволяет туристам простым и удобным способом удостовериться в благонадежности данных компаний и их праве ведения туроператорской деятельности.

По словам Сафонова, в последнее время наблюдается активизация мошенников, которые пытаются оказывать нелегальные услуги. Он предупредил, что перед приобретением турпродукта необходимо поинтересоваться, есть ли туроператор в едином реестре туроператоров.

"Если данных нет, ни в коем случае такой турпродукт приобретать нельзя, потому что это мошенники, которые осуществляют незаконную деятельность, и существует колоссальный риск отдать деньги и не получить ту услугу, на которую рассчитывают наши граждане", - пояснил Сафонов.

Он отметил, что в настоящее время фонд персональной ответственности туроператоров составляет более 600 млн рублей, все туроператоры застрахованы на общую сумму более 24 млрд рублей.