Суд не стал привлекать Феликса Евтушенкова третьим лицом по делу "Роснефти" и "Системы"

УФА, 12 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан отказался привлечь бывшего топ-менеджера "Башнефти" Феликса Евтушенкова к делу по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщила в среду судья Ирина Нурисламова в ходе заседания.

Ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица Феликса Евтушенкова - сына основного владельца "Системы" Владимира Евтушенкова - заявляли представители АФК. Ранее суд отказал в привлечении к делу в качестве третьих лиц Росимущества и старшего вице-президента АФК "Система" Всеволода Розанова.

Башкирский суд в среду продолжил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных, по мнению нефтяной компании, "Башнефти" во время ее реорганизации в 2014 году.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".