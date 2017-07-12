МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой - до 11,07 млн баррелей в сутки, следует из июльского доклада ОПЕК.

Таким образом, ОПЕК ожидает, что добыча нефти в России в 2017 году окажется на 10 тыс. баррелей в сутки ниже уровня 2016 года.

При этом эксперты организации обращают внимание на то, что в 2015 и 2016 годах наблюдались более высокие расходы и большая активность бурения, что привело к росту добычи российской нефти. Сейчас же из-за продления соглашения о сокращении добычи Россия будет сдерживать добычу до конца первого квартала 2018 года, а затем, по итогам 2018 года, объем добычи вырастет на 170 тыс. баррелей в сутки относительно показателя 2017 года и достигнет 11,24 млн баррелей в сутки.

Добыча в Саудовской Аравии

В докладе также отмечается, что добыча нефти в Саудовской Аравии выросла в июне 2017 года по сравнению с маем на 51,3 тыс. баррелей в сутки до 9,95 млн баррелей в сутки.

В целом добыча 14 стран ОПЕК в июне увеличилась относительно мая на 393,5 тыс. баррелей в сутки и достигла 32,611 млн баррелей в сутки. Наибольший рост добычи нефти в июне зафиксирован в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в ОПЕК и несет основные обязательства по сокращению добычи нефти в соглашении ОПЕК+. Ее квота составляет 486 тысяч баррелей в сутки.

В интервью ТАСС министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех ранее сообщал, что королевство продолжит удерживать добычу на уровне ниже 10 млн баррелей в сутки, тем самым перевыполняя свои обязательства.

Прогноз мирового спроса

ОПЕК сохранила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 96,38 млн баррелей в сутки. При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса в 2017 г. на уровне 1,27 млн баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу картеля, окажется на 1,26 млн баррелей в сутки выше, чем в текущем году, и составит 97,6 млн баррелей в сутки.

Спрос на нефть стран ОПЕК в 2017 г., по прогнозу организации, будет на 300 тыс. баррелей в сутки выше, чем в 2016 г., и достигнет 32,3 млн баррелей в сутки, а в 2018 году показатель составит 32,2 млн баррелей в сутки.