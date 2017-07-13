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ФАС не получала ходатайства об объединении бизнесов онлайн-перевозок от "Яндекса" и Uber

Экономика и бизнес
13 июля, 14:57 дата обновления: 13 июля, 15:13 UTC+3

Доли компаний на этом рынке будут определены при поступлении документа в ведомство

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс" и Uber не подавали в ФАС ходатайства об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и иных странах.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ходатайства об объединении бизнесов "Яндекс" и Uber по онлайн-заказу поездок в России и иных странах в ФАС России не поступало. Доли компаний на указанном рынке будут определены в ходе всестороннего рассмотрения ходатайства при его поступлении", - передала слова начальника управления контроля связи и ИТ ФАС Елены Заевой пресс-служба ведомства.

"Яндекс" и Uber 13 июля объявили, что объединяют бизнесы онлайн-перевозок в РФ и соседних странах. Как говорится в сообщении "Яндекса", партнеры создают новую компанию, к которой также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 г., до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".

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"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок

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