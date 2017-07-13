ФАС не получала ходатайства об объединении бизнесов онлайн-перевозок от "Яндекса" и Uber

Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
Сорокин: организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле будет сложно, но это того стоитСпорт 13 июля, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс" и Uber не подавали в ФАС ходатайства об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и иных странах.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ходатайства об объединении бизнесов "Яндекс" и Uber по онлайн-заказу поездок в России и иных странах в ФАС России не поступало. Доли компаний на указанном рынке будут определены в ходе всестороннего рассмотрения ходатайства при его поступлении", - передала слова начальника управления контроля связи и ИТ ФАС Елены Заевой пресс-служба ведомства.
"Яндекс" и Uber 13 июля объявили, что объединяют бизнесы онлайн-перевозок в РФ и соседних странах. Как говорится в сообщении "Яндекса", партнеры создают новую компанию, к которой также перейдет сервис по доставке еды UberEats.
Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 г., до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".