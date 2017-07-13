Товарооборот между РФ и Таиландом растет и выглядит многообещающе

БАНГКОК, 13 июля. /Kорр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Торговый оборот между Россией и Таиландом существенно вырос за последнее время, а перспективы экономического сотрудничества между странами "выглядят многообещающе". Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказал министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи.

"Согласно данным нашей статистики, объем торговли в 2016 году между странами составил $1,964 млрд. Россия занимает 33-е место в списке торговых партнеров Таиланда и остается самым крупным партнером среди стран СНГ", - сказал министр. Российская таможенная статистика из- за разницы в подсчетах дает более низкие цифры - $1,8 млрд по итогам года.

Несмотря на падение в предыдущие годы, товарооборот между странами начал расти в 2017 году. "Двухсторонняя торговля в январе и феврале этого года заметно выросла - на 108,85% к аналогичному периоду прошлого года до $460,73 млн", - сообщил Дон Прамудвинаи. Он также напомнил, что премьер-министры двух стран в ходе встречи в 2016 году поставили задачу довести товарооборот между Россией и Таиландом до $10 млрд за пять лет.

"В настоящее время в Таиланде реализуются более 15 российских инвестиционных проектов в различных секторах, включая программное обеспечение, научные исследования, электронику, электронную торговлю и производство ювелирных изделий. Крупные таиландские компании также инвестировали значительные средства в Россию", - отметил глава внешнеполитического ведомства Таиланда.