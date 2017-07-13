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Сумма сделки по продаже 25% Пулкова консорциуму инвесторов составила €240 млн

Экономика и бизнес
13 июля, 17:06 UTC+3

Пулково является главным аэропортом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сумма сделки по продаже "ВТБ Капиталом" консорциуму инвесторов 25% в управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) составила €240 млн, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, комментируя сделку, одобренную правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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"Эти 25% продал наш банк ВТБ, и пришел иностранный инвестор, еще один, помимо Fraport, который будет заниматься управлением и развитием петербургского порта. Сумма сделки - €240 млн, это порядка 15 млрд рублей", - сказал он.

В апреле "ВТБ Капитал" подписал соглашение о продаже консорциуму инвесторов 25% в управляющей компании аэропорта Пулково. В состав консорциума входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ряд ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok и связанные фонды.

В результате сделки доля "ВТБ Капитала" снизится до 25,01%. Немецкая Fraport и катарский Qatar Investment Authority сохранят доли в 25% и 24,99% соответственно. Fraport также сохранит статус оператора аэропорта.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что общий инвестиций консорциума в развитие Пулково составит более $200 млн, в том числе $100 млн - средства арабских инвесторов.

Пулково является главным аэропортом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,3 млн человек, что на 1,7% меньше, чем за 2015 год.

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