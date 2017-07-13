"Мегафон" предложил создать концессию операторов и государства для "пакета Яровой"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Мегафон" предложил заключить концессионное соглашение между операторами связи и государством для реализации требований антитеррористических законов ("пакета Яровой"), сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"Мы считаем, что реализация закона возможна на основании концессионного соглашения операторов связи и государства", - отметили в компании.

При этом в качестве источника средств для исполнения соглашения, помимо расходов самих операторов, могут быть и субсидии государства, и платежи абонентов регламентируемого размера, считают в "Мегафоне".

Ранее "Мегафон" предлагал запустить пилотные проекты по "пакету Яровой" в нескольких регионах, перенести вступление в силу требований антитеррористических законов на пять лет и разработать этапность их исполнения.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, и предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Затраты мобильных операторов на реализацию "пакета Яровой", по оценкам Минкомсвязи, могут составить до 100 млрд рублей. Однако сами операторы считают, что их затраты составят от 400 млрд рублей.