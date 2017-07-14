Минфин ожидает годовую инфляцию в июле на уровне 4,3%

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минфин прогнозирует, что годовая инфляция в России в июле замедлится до 4,3% с 4,4% в июне. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"На июль (прогноз) чуть пониже, чем 4,4%. Может быть, 4,3%. Плюс-минус 0,1 процентного пункта", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Колычев также выразил уверенность, что по итогам года достичь целевого уровня инфляции в 4% возможно.
Что касается высокой инфляции в июне, то, по словам замминистра, это связано со сдвинувшейся в связи с погодными условиями сезонностью. "Та дефляция, которая обычно бывает летом в плодоовощных (товарах) - она немного сдвинулась, она также ожидается до конца года", - заключил Колычев.