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Минфин ожидает годовую инфляцию в июле на уровне 4,3%

Экономика и бизнес
14 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Замглавы ведомства уверен, что достичь целевых 4% по итогам года возможно

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минфин прогнозирует, что годовая инфляция в России в июле замедлится до 4,3% с 4,4% в июне. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

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"На июль (прогноз) чуть пониже, чем 4,4%. Может быть, 4,3%. Плюс-минус 0,1 процентного пункта", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Колычев также выразил уверенность, что по итогам года достичь целевого уровня инфляции в 4% возможно.

Что касается высокой инфляции в июне, то, по словам замминистра, это связано со сдвинувшейся в связи с погодными условиями сезонностью. "Та дефляция, которая обычно бывает летом в плодоовощных (товарах) - она немного сдвинулась, она также ожидается до конца года", - заключил Колычев.

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