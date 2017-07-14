"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber

ТАСС, 14 июля. "Яндекс" в рамках сделки по объединению бизнеса онлайн-перевозок в России и еще пяти странах с Uber может получить долю в американской компании. Такая информация содержится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам США, при этом конкретная доля не уточняется.

Согласно информации в материалах "Яндекса", бизнес онлайн-перевозок будет объединен в голландскую компанию MLU B.V. "Яндекс" вложит в новую компанию $100 млн, а Uber - $225 млн. В дальнейшем "Яндекс" продаст Uber дополнительно около 2% в объединенной компании, в обмен получит обычные акции Uber класса A, уточняется в материалах. "Яндекс" также получит право требовать от Uber выкупить обратно акции компании класса А, полученные в результате сделки, а Uber сможет потребовать "Яндекс" продать эти акции по согласованной сторонами цене и в согласованное время.

Представитель "Яндекса" Очир Манджиков пояснил газете "Ведомости", что по условиям соглашения "Яндекс" получит "незначительный пакет акций Uber Technologies Inc". Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе российской компании.

После закрытия сделки с учетом инвестиций обеих сторон и возможных корректировок у "Яндекса" будет 59,3% новой компании, у Uber - 36,6%, а еще 4,1% - у сотрудников компании. Общая стоимость компании оценивается в $3,725 млрд.

"Яндекс" и Uber 13 июля объявили о том, что объединят бизнесы онлайн-перевозок в России и еще пяти странах - Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Игроки оценивают долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия в 5-6%. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 года.

Сделка по созданию новой компании уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса", однако требуется одобрение со стороны регуляторов. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уже заявил, что сделка может создать угрозы для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.

Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки для пользователей останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу.

В Uber не собираются менять тарифную политику после закрытия сделки по объединению бизнеса с "Яндекс.Такси". Никаких радикальных изменений тарифов не прогнозируют и в "Яндексе" - ни сейчас, ни в будущем.