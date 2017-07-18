WSJ: при производстве новой модели iPhone возникли технические проблемы

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Одна из новых моделей смартфона iPhone компании Apple в нынешнем году будет значительно отличаться от более ранних моделей и у ее разработчиков возникли технические проблемы. Об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal, отметившая, что новая модель, вероятно, будет иметь OLED-дисплей, изготовленный из органических соединений, который будет занимать всю переднюю панель.
В этой связи, по данным газеты, встал вопрос о традиционной для iPhone кнопке "Домой", куда вмонтируется сканнер TouchID, определяющий владельца по отпечатку пальца.
"У специалистов Apple, по сообщениям, возникли проблемы в том, чтобы заставить этот сканнер работать в условиях, когда он покрыт слоем стекла, - пишет газета. - Это может создать производственные трудности". В результате представление новой модели может быть перенесено с сентября на более поздний срок.
По сведениям Wall Street Journal, цена новой модели составит около $1 тыс. По мнению Клиффа Малдонадо из исследовательской компании BayStreet Research, эта модель будет сравнима по цене с компьютером MacBook и станет самой дорогой моделью iPhone в США.
В мае нынешнего года американский журнал Fortune сообщал, что новый iPhone должны представить в сентябре. Он может получить название iPhone 8, iPhone X или iPhone Edition.