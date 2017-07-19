Ткачев считает необходимым строить овощехранилища

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Сдерживать всплески цен на плодоовощную продукцию в будущем возможно, если увеличить количество овощехранилищ в России. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Чтобы в последующие годы минимизировать сезонные всплески цен, необходимо строить больше овощехранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию", - сказал министр.

Инфляция в РФ в июне 2017 г. ускорилась из-за цен на плодоовощную продукцию, которые росли в связи с неблагоприятной погодой. По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,4%.

По словам Ткачева, обычно май - пиковый месяц по всплеску цен. В это время собственная продукция в дефиците, а объемы импортной продукции достигают максимума. При этом в июне цена традиционно снижалась.

"В текущем году цены стабилизировались только в конце июня, а по состоянию на 17 июля 2017 г. (по отношению к концу июня) когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило 7%", - отметил министр. При этом по мере сбора урожая цены продолжат снижение, уверен он. "К августу - сентябрю цены на овощи будут существенно ниже", - сказал Ткачев.

Глава Минсельхоза РФ напомнил, что госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает господдержку строительства и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов. "В прошлом году в России построено и модернизировано хранилищ общей мощностью 250 тыс. т единовременного хранения", - отметил он.

Суммарная мощность овощехранилищ в России составляет около 7 млн т единовременного хранения, но нужно их увеличить еще на 5 млн т, добавил министр.

До 2020 г. планируется ввести объекты на 2 млн т хранения, что позволит снизить потери урожая на 50%, отметил Ткачев.