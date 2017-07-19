В ЦБ подтвердили получение протеста Генпрокуратуры по банку "Югра"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Банк России рассмотрит протест Генпрокуратуры по банку "Югра" и подготовит позицию в сроки, определенные протестом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"Мы подтверждаем получение протестов. В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами", - сообщили в регуляторе.