В ЦБ подтвердили получение протеста Генпрокуратуры по банку "Югра"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Банк России рассмотрит протест Генпрокуратуры по банку "Югра" и подготовит позицию в сроки, определенные протестом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.
"Мы подтверждаем получение протестов. В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами", - сообщили в регуляторе.