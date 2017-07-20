Выплаты АСВ вкладчикам Межтопэнергобанка могут составить 22,2 млрд рублей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов перед вкладчиками Межтопэнергобанка, у которого ЦБ 20 июля отозвал лицензию, предварительно составляет 22,2 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе АСВ.
"По данным официальной отчетности Межтопэнергобанка на 1 июля 2017 г. объем вкладов составил 26,6 млрд рублей, размер страховой ответственности Агентства (потенциальные выплаты) - 22,2 млрд рублей", - сообщили в АСВ.
Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.
Не позднее 26 июля АСВ выберет банки-агенты для выплат компенсаций вкладчикам кредитной организации. Выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 3 августа.
О проблемах в Межтопэнергобанке стало известно в конце июня, когда банк приостановил обслуживание юридических и физических лиц. В начале июля кредитная организация временно закрыла часть своих офисов, при этом остальные отделения продолжили работу в консультационном режиме.
Поясняя причины происходящего, банк сообщал о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. В банке тогда отметили, что финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.
20 июля 2017 года регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций Межтопэнергобанка в связи с его неспособностью своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, обусловленной неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток.
По данным ЦБ, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган.
Как отмечается в сообщении, Банк России неоднократно применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов, подчеркнул регулятор в своем пресс-релизе.