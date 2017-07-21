"Технопромэкспорт": турбины для крымских ТЭС будут обслуживать российские специалисты

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Обслуживание турбин, поставленных в Крым, будет осуществляться силами российских специалистов и подрядчиков, сообщил ТАСС представитель "Технопромэкспорта".
"Обслуживание турбин будет осуществляться силами российских специалистов и подрядчиков", - сказал представитель компании.
Siemens сообщил ранее, что все четыре газотурбинные установки, произведенные германском концерном Siemens для проекта на юге России, были вопреки договоренностям доставлены в Крым.
При этом концерн в своем заявлении указал, что прекратит участие (46%) в российской компании "Интеравтоматика". Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, отмечается в сообщении концерна.
Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань. По информации источников агентства Reuters, Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.
В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.