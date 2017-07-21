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Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ

Экономика и бизнес
21 июля, 9:36 дата обновления: 21 июля, 10:06 UTC+3

Все четыре турбины производства Siemens были доставлены в Крым вопреки договоренностям, говорится в заявлении концерна

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© AP Photo/Matthias Schrader

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Все четыре газотурбинные установки, произведенные германском концерном Siemens для проекта на юге России, были вопреки договоренностям доставлены в Крым. Об этом говорится в заявлении Siemens.

"Siemens получил надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 г. были модифицированы и вопреки четким контрактным договоренностям доставлены в Крым", - говорится в сообщении.

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При этом компания прекратит участие (46%) в российской компании "Интеравтоматика". Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, отмечается в сообщении концерна. Также в заявлении говорится, что Siemens отзовет или сменит двух своих сотрудников, являющихся членами наблюдательного совета "Интеравтоматики" на время расследования. "Два сотрудника Siemens, которые входят в наблюдательные совет "Интеравтоматики", будут отозваны или заменены на других представителей на время расследования", - говорится в сообщении корпорации.

Приостановка реализации части контрактов

Компания также приняла решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России.

"Siemens пока что останавливает имеющиеся контракты с подконтрольными государству клиентами в России на поставки компонентов для электростанций", - говорится также в сообщении.
В концерне сообщили, что в настоящее время специальная рабочая группа "основательно проверяет все подразделения и всех значимых партнеров в России".

Кроме того, Siemens будет реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного энергооборудования в России только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Их деятельность будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна, подчеркнули в компании.

Ситуация с поставками турбин

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Ответчиком по иску также выступает СП с "Силовыми машинами", однако, как пояснял ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту". Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань. По информации источников агентства Reuters, Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что, по крайней мере, две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.

О компаниях

ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - совместное предприятие Siemens (65%) и ОАО "Силовые машины" (35%), основанное в декабре 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сфера деятельности - производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства. Компания создана на базе ООО "Интертурбо", также совместного предприятия Siemens и ОАО "Силовые машины", которое в течение двадцати лет занималось сборкой газовых турбин Siemens по лицензии.

По данным на сайте ЗАО "Интеравтоматика", 46% компании принадлежит Siemens, 37% - ОАО "ВТИ" и 17% - ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Компания выполняет комплекс работ и услуг, связанных с решением задач автоматизации энергетического оборудования.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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