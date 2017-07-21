Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-Fi

ВАШИНГТОН, 21 июля. Компания Apple выпустила в четверг новое обновление для мобильной операционной системы (ОС) iOS и ОС macOS, которое исправляет опасную уязвимость в микросхемах беспроводной сети (Wi-Fi) устройств. Издание Washington Post даже призывает "обновить устройства Apple прямо сейчас".

"Это обновление необходимо установить незамедлительно", - пишет издание. Дело в том, что специалисты компании обнаружили уязвимость микросхемы Wi-Fi, которая позволяет хакерам "выполнить произвольный код" - взлом устройства. Через микросхему беспроводной сети хакер может получить управление над процессором устройства.

По словам специалиста в области кибербезопасности Нитая Артенштейна, который обнаружил проблему и сообщил о ней, чтобы воспользоваться неисправностью, известной как Broadpwn, злоумышленник должен просто попасть в зону покрытия Wi-Fi вашего устройства. Уязвимость затрагивает миллионы гаджетов компаний Apple и Android. Вторая выпустила обновление для своей ОС в начале этого месяца.

Основанная в 1976 году Apple является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд. 27 июля 2016 года она продала свой миллиардный iPhone. Всего в прошлом финансовом году (1 октября 2015 года - 30 сентября 2016 года) продажи смартфонов (212 млн штук) принесли Apple выручку в $136 млрд, что составило 63,4% от общих доходов компании. При этом по итогам прошлого года впервые за 10 лет уменьшились как продажи новых iPhone, так и выручка от них.

По данным американской аналитической компании Gartner, в первом квартале 2017 года на долю Apple пришлось 13,7% рынка продаж смартфонов, первое место занял корейский Samsung с 20,7%. При этом на рынках развитых стран в апреле 2017 года доля Apple в продажах смартфонов составляла 35-40% (данные аналитической компании Kantar).