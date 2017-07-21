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ESET обнаружила рекламный вирус Stantinko, действовавший в РФ и на Украине пять лет

Экономика и бизнес
21 июля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Вирус может использоваться для поиска и кражи данных, взлома панелей управления сайтов и различных видов мошенничества на Facebook, в том числе создания поддельных аккаунтов

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 500 тыс. компьютеров в России и на Украине оказались заражены вирусом Stantinko, специализирующемся на рекламном мошенничестве. При этом вирус действовал незамеченным уже пять лет, говорится в пресс-релизе производителя программного обеспечения для защиты информации ESET.

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Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

"Stantinko - сложная комплексная угроза, активная как минимум с 2012 года. Шифрование кода и механизмы самозащиты, реализованные в программе, позволили операторам Stantinko оставаться незамеченными на протяжении пяти лет", - отмечается в сообщении.

Вирус попадает на компьютер вместе с пиратским программным обеспечением. После установки он добавляет в браузер расширения The Safe Surfing и Teddy Protection, которые используются для несанкционированного показа рекламы. Эти расширения имеют обычный функционал, однако при наличии Stantinko получают иную конфигурацию, предназначенную для демонстрации рекламы.

При этом возможности вируса не ограничиваются простым показом рекламы, предупреждают в ESET. Он также может использоваться для поиска и кражи данных, взлома панелей управления сайтов и различных видов мошенничества на Facebook, в том числе создания поддельных аккаунтов.

В качестве меры по борьбе с Stantinko в ESET рекомендуют своевременно обновлять антивирусы и избегать использования пиратского программного обеспечения.

Последняя глобальная хакерская атака была зафиксирована 27 июня. Тогда вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 компаний, большинство из которых располагались на Украине. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Данный вирус блокировал запуск операционной системы и за возобновление работы и расшифровку файлов требовал выкуп в размере $300 в биткойнах.

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