ОПЕК пока не намерена обсуждать рост добычи в Ливии и Нигерии

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Вопрос о росте добычи нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от сделки по сокращению, пока не включен в повестку встречи министров стран ОПЕК, намеченной на ноябрь. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук.

Говоря о ситуации на рынке нефти в свете восстановления производства в Ливии и Нигерии, министр подчеркнул, что "любое развитие, влияющее на баланс спроса и предложения, изучается в первую очередь".

"Без сомнений, тема восстановления добычи нефти в Ливии и Нигерии - вопрос, который отслеживается и изучается, несмотря на геополитическую нестабильность в этих странах", - отметил он. При этом, по мнению министра, "пока рано говорить о том, будет ли этот вопрос внесен в повестку ноябрьской сессии" в Вене. "Нужно посмотреть на стабильность уровня добычи в Ливии и Нигерии, на их способность продолжать [его] и темп восстановления, а также на влияние всего этого на баланс спроса и предложения", - указал аль-Марзук.

По данным Международного энергетического агентства, Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти по отношению к октябрю 2016 года, что частично повлияло на уровень исполнения договоренностей странами ОПЕК в июне, понизив его до 78% с показателя 95% в мае. Как заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, представители двух стран-членов организации приглашены в Санкт-Петербург для обсуждения роста добычи на техническом уровне.

О присоединении Индонезии

Министр также добавил, что Индонезии следует присоединиться к сокращению добычи, если она хочет восстановить свой статус в организации.

"Ответственность по возвращению рыночного баланса - коллективная", - отметил министр, отвечая на вопрос означает ли, что Индонезия для восстановления своего членства в ОПЕК, должна стать участником сделки по добыче. По его мнению, каждый член нефтяного картеля несет ответственность за "вклад в выполнение решений, принятых организацией, для регулирования поставок [сырья] на рынок с тем, чтобы обеспечить стабильность на рынке нефти и восстановить уровень цен".

ОПЕК приостановила членство Индонезии в картеле в ноябре 2016 года, поскольку страна на тот момент являлась нетто-экспортером нефти, что не соответствует условия участия в организации. Добыча нефти в Индонезии по состоянию на октябрь составляла 722 тыс. баррелей в сутки.

Как заявил ранее ТАСС генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо, прошение Индонезии о восстановлении будет обсужден на заседании в ноябре.

Вместе с тем, как сообщали СМИ со ссылкой на источники, Индонезия хочет возобновить свой статус в организации, но при этом не планирует участвовать в соглашении о сокращении добычи.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Ливии и Нигерии было позволено не только не ограничивать, но и увеличивать производство, учитывая сложную политическую обстановку в этих странах. На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.