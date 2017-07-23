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ОПЕК: темпы снижения мировых запасов нефти могут ускориться во втором полугодии

Экономика и бизнес
23 июля, 13:37 дата обновления: 23 июля, 13:59 UTC+3

Генсек картеля Мухаммед Баркиндо отметил, что страны-экспортеры нефти ждут возвращения на рынок сырья Ливии и Нигерии

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Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

© EPA/LISI NIESNER

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Темпы ребалансировки рынка нефти могут ускориться во второй половине 2017 года, сказал журналистам в куларах заседания министерского комитета "ОПЕК+" генсек картеля Мухаммед Баркиндо.

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"Мы думаем, что темпы ребалансировки рынка, возможно, замедлятся относительно наших ожиданий, но восстановление продолжается. Возможно, темпы (снижения мировых запасов нефти - прим. ТАСС) ускорятся во втором полугодии", - сказал он. Баркиндо отметил, что, к примеру, в США в трех из пяти регионов уровень коммерческих запасов уже почти достиг средних за пять лет уровней. "Я говорил с компаниями, запасы продолжают снижаться", - заключил он.

Баркиндо не стал называть процент исполнения договоренностей о сокращении добычи нефти по итогам июня, отметив лишь, что цифра "превосходная".

Баркинодо подчеркнул, что  ОПЕК ждет возвращения на рынок нефти Ливии и Нигерии. "Нигерия и Ливия показали высокую степень сотрудничества (на заседании технического комитета, где обсуждался рост их добычи - прим. ТАСС). Они предоставили нам все цифры, они были очень честны относительно трудностей, с которыми они столкнулись. ОПЕК солидарен с этими странами. Мы ждем, что они преодолеют все трудности, вернутся на рынок, потому что каждый добытый ими баррель будет нужен рынку", - сказал он.

Рост добычи в Ливии и Нигерии обсуждался в субботу на заседании технического комитета на уровне экспертов. В частности, Ливию на встрече представлял глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.

По оценке МЭА, в совокупности Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Тогда их добыча составляла, по данным агентства, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. Рост добычи в этих странах, которые были освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей, по данным агентства.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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