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Кабмин ФРГ: возможные последствия скандала вокруг турбин Siemens еще обсуждаются

Экономика и бизнес
24 июля, 14:25 UTC+3 БЕРЛИН 24, июля. /ТАСС

Представитель кабмина Ульрике Деммер не стала комментировать данные Reuters о том, что из-за этого скандала еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС

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© EPA/FELIPE TRUEBA

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Германии продолжает следить за ситуацией с турбинами Siemens, которые по данным компании были поставлены в Крым вопреки договоренностям, но возможные меры не комментирует. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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"Правительство ФРГ внимательно наблюдает за ситуацией", - сказала она. "В настоящее время ведется обсуждение того, какие последствия могут иметь эти неприемлемые действия", - напомнила Деммер.

Таким образом она не стала комментировать данные Reuters, согласно которым из-за этого скандала еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС. По информации агентства, соответствующее предложение вынесла на рассмотрение Евросоюза именно Германия.

По словам Деммер, транспортировка турбин в Крым противоречила заверениям, которые были сделаны "на высоком уровне". Дополнительной информации на этот счет она не привела. При этом представитель кабмина напомнила, что компании сами должны следить, нарушает ли их бизнес с российской стороной санкционные регулировки Европейского союза.

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Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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