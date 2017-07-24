ЦБ не обращался в МВД по факту возможных выводов активов из банка "Югра"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центральный банк России не обращался в МВД РФ по факту возможных преступных выводов активов из банка "Югра". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"В Следственный департамент и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России материалов о возможном преступном выводе активов из банка "Югра" из Центробанка России не поступало", - говорится в ответе на соответствующий запрос ТАСС.

Как сообщил 10 июля на брифинге заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, Центробанк обнаружил в банке "Югра" признаки возможного вывода активов, манипуляций со вкладами и недостоверности отчетности, в банке введены временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сроком на полгода и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

Поздышев уточнил, что ЦБ выявил в банк "Югра" схему манипуляций с вкладами, в рамках которой банк, обходя ограничение регулятора на прием вкладов населения, делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию. По его словам, признаки этого нарушения в банке "Югра" замечены, масштабы его не очень велики - 1,88 млрд рублей, но этот "тревожный сигнал" был в том числе одной из причин введения временной администрации. Зампред ЦБ сообщил также, что регулятор уже обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в РФ.