Матвиенко: закон об отмене провоза бесплатного багажа разработан в интересах пассажиров

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Закон об отмене провоза бесплатного багажа разработан в интересах пассажиров, а бурная дискуссия вокруг него связана с претензиями к работе авиационной отрасли.
Такое мнение высказала во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обсуждения закона, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии.
"Вы правильно поднимаете проблемы. Очень много их накопилось в авиационной отрасли, но этот закон как раз в интересах пассажиров, потому что он позволяет пассажирам, которые летят без багажа, получить льготный билет, а все остальные проблемы… Мы создали рабочую группу, которая разбирается, почему такие дорогие билеты. Комитет по экономической политике до конца года предложит нам все эти меры, о которых вы говорите", - сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам.
Она также отметила, что у сенаторов есть время, чтобы вместе с Минтрансом "работать над содержанием нормативных актов в развитие этого закона". "Формально Минтранс представил уже эти акты на своем сайте, но их содержание не устраивает членов Совфеда, поэтому у нас есть возможность работать над этим нормативным актом", - указала Матвиенко.
Парламентарий выразила мнение, что сенаторы высказывают "правильное возмущение" ситуацией в авиационной отрасли, однако подчеркнула, что не стоит "вместе с водой выплеснуть ребенка и зарубить хорошее направление - удешевление билетов для категории граждан, которые летают без багажа".
"У нас нет юридических, правовых оснований для отклонения с согласительной комиссией. Претензий к закону ни у правового, ни у юридического управления нет. У нас нет юридических оснований [не одобрять закон]. Наши эмоции и недовольство тем, что происходит в авиационной отрасли... [не повод] оттоптаться на этом законе", - сказала Матвиенко.
"К закону нет претензий. К пуговицам нет претензий? Нет. К карманам нет претензий? Нет. А костюм плохо сидит! Это не та ситуация", - заявила спикер СФ. "К закону претензий нет. Другое дело, что его нормативное обеспечение должно быть корректным, мы это с вами проконтролируем", - подчеркнула Матвиенко.