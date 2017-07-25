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Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу

Экономика и бизнес
25 июля, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Происходящее может вынудить Москву искать альтернативы

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отказ немецкого концерна Siemens осуществлять поставки энергооборудования российским фирмам подрывает доверие к европейским компаниям и вынуждает РФ искать альтернативных поставщиков как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом во вторник заявил корреспонденту ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент ООО "СоюзМаш России" Владимир Гутенев.

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Германский концерн 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

"Для нас большой трагедии не будет, самая большая трагедия будет, я считаю, для другой стороны, причем не только для компании Siemens, а для всего европейского бизнеса. Это сигнал для российских партнеров немецких и других компаний из Западной Европы, что такие ситуации могут возникнуть, поэтому пора сменить поставщика. Начинается тренд поиска более надежных поставщиков не из стран Западной Европы, а иных", - сказал Гутенев.

В качестве альтернативы для поставок депутат видит прежде всего российские предприятия, входящие в Объединенную двигателестроительную корпорацию при Ростехе. "Они вполне могут реализовать такие амбициозные проекты", - заверил замглавы комитета. Кроме того, по его мнению, перспективными в этом направлении могут быть азиатские рынки.

Говоря о последствиях скандала с Siemens, Гутенев пояснил, что "для тяжелых турбин от 35-40 Мегаватт и выше в России уже есть определенные компетенции". "Очень хорошие компетенции у ОАО "Силовые машины", ряда совместных дочерних предприятий", - отметил депутат. "Так что вся эта ситуация большой трагедией для нас не станет, хотя неудобства, конечно, причинит", - добавил он.

В плюс, как выразился замглавы комитета, "работает то, что российская сторона завершает большую программу, где были необходимы новые турбины и генераторы". "И сейчас меньшие объемы и меньшая ответственность идет на амортизацию, здесь все не очень критично. Мы можем и на какое-то время сдвинуть в сторону и можем заняться поиском других поставщиков, в Китае есть очень неплохая и вполне конкурентоспособная продукция. Мы также можем провести полное импортозамещение, что гораздо перспективнее в плане создания рабочих мест, развития отраслевой науки в этом направлении", - отметил Гутенев.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что ситуация с Siemens не несет рисков для российских компаний, учитывая конкуренцию на рынке. По его словам, "все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики".

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Темы
Процесс импортозамещения в РФ Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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