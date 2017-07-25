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СФ проконтролирует подготовку актов Минтранса к закону о провозе багажа в самолетах

Экономика и бизнес
25 июля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Первый вице-спикер палаты Николай Федоров сообщил, что Минтранс обещал создать совместную с Советом Федерации рабочую группу по этому закону и проекту приказа к нему

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации проконтролируют подготовку Минтрансом РФ нормативно-правовых актов к одобренному во вторник закону, который дает право авиакомпаниям отменять бесплатный провоз багажа для авиапассажиров с невозвратными билетами. Об этом в ходе пленарного заседания заявил первый вице-спикер палаты Николай Федоров. Закон на заседании верхней палаты вызвал серьезную дискуссию из-за появившегося в понедельник проекта нормативно-правового акта к нему. Ряд сенаторов выступили против принятия закона из-за получившего широкий резонанс проекта приказа ведомства.

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Ранее на портале правовой информации появился проект приказа Минтранса, предлагающий установить минимальный вес ручной клади в 5 кг. Из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади, предлагалось исключить верхнюю одежду, зонты, трости, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Без дополнительной платы, согласно проекту, можно было бы брать с собой дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли и складное кресло-коляску. При этом пассажиры, купившие возвратные билеты, смогли бы бесплатно провезти не менее 10 кг багажа.

Во вторник в Минтрансе уточнили, что пассажиры смогут бесплатно провозить в самолете папку для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру. Перечисленные вещи, пояснили в министерстве, могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг. Эта норма может быть изменена перевозчиком в сторону увеличения.

"Угрозы, о которых мы говорим, возникли из-за не очень удачного проекта приказа Минтранса. Он должен пройти оценку регулирующего воздействия и оценку в Минюсте на предмет нарушения прав человека. Проект приказа неудачный, поэтому, скорее всего, он будет отозван", - сказал Федоров.

Он сообщил, что Минтранс обещал создать совместную с Советом Федерации рабочую группу по данному закону и проекту приказа к нему. "На первом заседании [осенней сессии] 27 сентября представители министерства отчитаются об учете предложений членов СФ для снятия претензий и озабоченностей сенаторов", - добавил он. Федоров также подчеркнул, что "только в таком ключе, под жестким контролем СФ сенаторы готовы поддержать данный закон".

В свою очередь, глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что проект правового акта появился неожиданно накануне вечером. "Та версия [нормативного акта], которая была нам представлена, непосредственно ведет к нарушению прав наших граждан", - подчеркнул сенатор, добавив, что советует министерству убрать с портала правовой информации данный документ. Клишас также подчеркнул, что после принятия закона "по нему потребуется серьезная работа Минтранса и правительства".

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