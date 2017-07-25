Минфин направил в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство финансов направило в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая прошла согласование с Банком России и Минэкономразвития, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.
"24 июля Минфин России направил в правительство РФ доработанную концепцию ИПК, согласованную с ЦБ РФ и Минэкономразвития России", - сказали в пресс-службе.
Представитель ведомства не уточнил, были ли сняты разногласия по концепции с соцблоком правительства и в каком виде концепция предусматривает подписку граждан на пенсионные накопления.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что концепция будет разбита на несколько законопроектов, один из которых предполагает поправки в Трудовом кодексе для возможности внедрения автоподписки граждан на пенсионные накопления. По его словам, не все моменты были согласованы с социальным блоком правительства.
Возможность введения автоподписки через трудовой договор вызывала сомнения представителей Минтруда: они считали, что российское право подразумевает участие в трудовом договоре только двух сторон - работодателя и работника, и не подразумевает третьей стороны - НПФ, где будут формироваться накопления.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выразила надежду, что законопроект об ИПК будет внесен в Гослуму в ближайшее время. По ее словам, чтобы сохранить рынок пенсионных накоплений в России при "ожидаемо вечной заморозке накопительной части пенсии", необходима удобная и массовая система добровольных пенсионных накоплений.
Концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная Банком России и Минфином, предполагает, что взносы в накопительную пенсию вместо работодателей будут делать сами работники.
Планировалось, что при поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателями в системе ИПК. Работодатели в свою очередь будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. Граждане при этом смогут отказаться от подписки, увеличить или уменьшить сумму отчислений.
Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает с 2019 года.
Минфин уже вносил концепцию ИПК в правительство, но она была возвращена на доработку. Основной вопрос вызвала автоподписка: как сообщали участники обсуждения, возражения соцблока вызвал ее "квазиобязательный" характер.