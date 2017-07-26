Путин подписал закон, снижающий нагрузку на суды по делам ОСАГО

Российские ватерполистки проиграли американкам в полуфинале чемпионата мираСпорт 26 июля, 22:43
Макрон обсудил с Рианной проблемы образования в беднейших странах мираМеждународная панорама 26 июля, 22:26
Сабля затупилась: сборная России по фехтованию на ЧМ-2017 сдала лидирующие позицииСпорт 26 июля, 21:44
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровнеЭкономика и бизнес 26 июля, 21:06
Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафетеСпорт 26 июля, 20:30
Итальянец Детти стал чемпионом мира в плавании на 800 метров вольным стилемСпорт 26 июля, 20:26
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилейМосква 26 июля, 20:11
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в СирииПолитика 26 июля, 20:02
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуреМеждународная панорама 26 июля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит уменьшить число судебных споров между страховщиками ОСАГО. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Закон предполагает изменение порядка расчетов между страховщиками при прямом возмещении убытков (ПВУ) в ОСАГО. ПВУ предполагает, что потерпевший обращается за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию (а не в страховую компанию виновника, которая отвечает за ущерб), получает там выплату, а затем страховщики рассчитываются между собой.
Согласно документу, профессиональное объединение (Российский союз автостраховщиков - прим. ТАСС) должно будет создать специальную комиссию, куда будут обращаться страховщики, если у них возникнут разногласия по размеру возмещения по ПВУ. Комиссия должна будет рассмотреть спор в течение 20 дней, и только в случае несогласия с ее решением страховщики могут оспорить его в арбитражном суде.
Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования. Дела по искам, которые были поданы до вступления закона в силу, будут рассмотрены в прежнем порядке, новые иски арбитражные суды будут принимать только после соблюдения досудебного порядка урегулирования.