Путин подписал закон, снижающий нагрузку на суды по делам ОСАГО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит уменьшить число судебных споров между страховщиками ОСАГО. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает изменение порядка расчетов между страховщиками при прямом возмещении убытков (ПВУ) в ОСАГО. ПВУ предполагает, что потерпевший обращается за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию (а не в страховую компанию виновника, которая отвечает за ущерб), получает там выплату, а затем страховщики рассчитываются между собой.

Согласно документу, профессиональное объединение (Российский союз автостраховщиков - прим. ТАСС) должно будет создать специальную комиссию, куда будут обращаться страховщики, если у них возникнут разногласия по размеру возмещения по ПВУ. Комиссия должна будет рассмотреть спор в течение 20 дней, и только в случае несогласия с ее решением страховщики могут оспорить его в арбитражном суде.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования. Дела по искам, которые были поданы до вступления закона в силу, будут рассмотрены в прежнем порядке, новые иски арбитражные суды будут принимать только после соблюдения досудебного порядка урегулирования.