Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей в США, Канаде и Мексике

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Автостроительный гигант Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщили в среду представители автоконцерна.
Отзыв касается пикапов Ford F и фургонов Ford E 2014 модельного года, а также кроссоверов Ford Escape 2014-2015 модельных годов. Большинство дефектных машин были реализованы на территории США, однако отзыв затронет также автомобили, проданные в Канаде и Мексике.
Как отметили в Ford, в отзываемых авто из-за заводского дефекта ремни безопасности могут отсоединиться при неожиданной остановке или же аварии. Ford обязуется устранить дефект бесплатно. Компании неизвестно ни об одном случае, который привел бы к получению травм из-за указанной неполадки.
Ранее сообщалось, что Ford отзывает в Северной Америке 816 тысяч автомобилей для замены дефектных подушек безопасности производства фирмы Takata.