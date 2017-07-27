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Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей в США, Канаде и Мексике

Экономика и бизнес
27 июля, 1:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июля. /ТАСС

Отзыву из-за проблем с ремнями безопасности подлежат пикапы Ford F и фургоны Ford E 2014 модельного года, а также кроссоверы Ford Escape 2014-2015 модельных годов

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© AP Photo/Carlos Osorio

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Автостроительный гигант Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщили в среду представители автоконцерна.

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Отзыв касается пикапов Ford F и фургонов Ford E 2014 модельного года, а также кроссоверов Ford Escape 2014-2015 модельных годов. Большинство дефектных машин были реализованы на территории США, однако отзыв затронет также автомобили, проданные в Канаде и Мексике.

Как отметили в Ford, в отзываемых авто из-за заводского дефекта ремни безопасности могут отсоединиться при неожиданной остановке или же аварии. Ford обязуется устранить дефект бесплатно. Компании неизвестно ни об одном случае, который привел бы к получению травм из-за указанной неполадки.

Ранее сообщалось, что Ford отзывает в Северной Америке 816 тысяч автомобилей для замены дефектных подушек безопасности производства фирмы Takata.

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