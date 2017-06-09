Ford отзывает в России 240 внедорожников Explorer

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский дилер Ford - отзывает в России почти 240 внедорожников модели Explorer из-за риска потери управления. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по декабрь 2014 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что рычаг(и) регулировки схождения задних колес могут иметь плохое качество сварки, что может привести к образованию трещин", - отмечается в сообщении.

Этот дефект может стать причиной потери контроля над рулевым управлением, затруднения рулевого управления или шума в задней подвеске, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена двух рычагов регулировки схождения колес, проведена проверка углов их установки и, при необходимости, произведена регулировка схождения задних колес.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.