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Акционеры "Югры" намерены продолжить борьбу за актив

Экономика и бизнес
28 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

При этом официальный представитель основного акционера банка отметил, что решение об отзыве лицензии было ожидаемым и "укладывается в стратегию ЦБ"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Официальный представитель основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина Анатолий Верещагин заявил, что акционеры банка будут использовать все законные способы борьбы за актив даже после отзыва у кредитной организации лицензии.

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"Стратегия акционеров банка - идти до конца. Они чувствуют за собой правоту и будут идти до конца. Есть законные способы борьбы за актив - в частности, судебные иски в к АСВ и ЦБ", - сказал он в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".

По словам Верещагина, решение об отзыве лицензии у банка было ожидаемым и "укладывается в стратегию ЦБ, который своими действиями искусственно разрушил капитал банка".

"Это предвзятая субъективная оценка ЦБ. Мы абсолютно к этому готовы, - добавил он. - Мы также рассматриваем действия ЦБ как эмоциональное давление на клиентов банка, которые не торопились забирать свои вклады. Было много претензий, но ни одно из обвинений не подтвердилось".

Ситуация вокруг "Югры"

Банк России 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. По данным источника в банковских кругах, Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры".

Центробанк 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России по "Югре".

С 28 июля ЦБ отозвал у "Югры" лицензию на осуществление банковских операций. В релизе регулятора говорится, что обследование временной администрацией финансового состояния банка выявило полную утрату его капитала. При этом деятельность кредитной организации, как отмечают в ЦБ, была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Кроме того, банк самостоятельно не создавал резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам.

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