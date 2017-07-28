Рубль немного укрепился после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 9%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская валюта немного усилила рост к доллару и евро после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации решения ЦБ по уровню ставки (в 13:30 мск) опускался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 7 копеек - до 59,43 руб., а после решения Банка России к 13:37 мск снизился до 59,4 руб. Курс евро до публикации решения по ставке повышался на 8 копеек - до 69,58 руб., а по состоянию на 13:37 мск евро составил 69,49 руб., что на 1 копейку ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. ЦБ отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении регулятора.