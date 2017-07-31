Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк России устранил неполадки, из-за которых у клиентов банка утром в понедельник возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт.

Об этом говорится в комментарии банка, полученном по запросу ТАСС.

31 июля ряд СМИ сообщал о затруднениях, которые клиенты Сбербанка испытывали при проведении операций через системы онлайн-банкинга.

"Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в комментарии.

Предыдущий масштабный технический сбой в работе IT-систем Сбербанка произошел 9 июня. Клиенты не могли снять наличные деньги или воспользоваться услугами банка через интернет.