Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк России устранил неполадки, из-за которых у клиентов банка утром в понедельник возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт.
Об этом говорится в комментарии банка, полученном по запросу ТАСС.
31 июля ряд СМИ сообщал о затруднениях, которые клиенты Сбербанка испытывали при проведении операций через системы онлайн-банкинга.
"Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в комментарии.
Предыдущий масштабный технический сбой в работе IT-систем Сбербанка произошел 9 июня. Клиенты не могли снять наличные деньги или воспользоваться услугами банка через интернет.