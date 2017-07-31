Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"

Экономика и бизнес
31 июля, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее клиенты сообщали о проблемах при использовании банковских карт

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк России устранил неполадки, из-за которых у клиентов банка утром в понедельник возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт.

Об этом говорится в комментарии банка, полученном по запросу ТАСС.

31 июля ряд СМИ сообщал о затруднениях, которые клиенты Сбербанка испытывали при проведении операций через системы онлайн-банкинга.

"Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в комментарии.

Предыдущий масштабный технический сбой в работе IT-систем Сбербанка произошел 9 июня. Клиенты не могли снять наличные деньги или воспользоваться услугами банка через интернет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
2
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
6
На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме
7
Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама