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ФАС проанализирует конкуренцию на рынке строительства и ремонта дорог в 2015-2016 гг.

Экономика и бизнес
1 августа, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Впервые в этом году анализ коснется не только федерального, но и регионального и межмуниципального уровня

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ТАСС, 1 августа. ФАС России проанализирует состояние конкуренции на рынке строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в 2015-2016 гг. В сообщении антимонопольной службы говорится, что соответствующие запросы направлены в Минтранс, Росавтодор, ГК "Автодор" и регионы.

"В этом году анализ впервые коснется рынка строительства дорог не только федерального значения, но регионального и межмуниципального уровня. В этих целях центральный аппарат ФАС разработал и направил в территориальные управления антимонопольной службы специальные методические рекомендации", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

По результатам предыдущего анализа строительства дорог федерального значения (за 2013-2014 гг.) тройка крупнейших игроков рынка (ПАО "Мостотрест", ЗАО "ВАД" и ООО "Трансстроймеханизация") в 2014 г. занимала 47%, а в 2013 г. - 34% рынка. Кроме того, анализ показал, что при проведении конкурсов с ограниченным участием на строительство дорог в 21,7% случаев до участия допускалась только одна заявка, одной из наиболее частых причин отказа в допуске другим участникам было несоответствие оборудования требованиям заказчика.

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