Арбитражный суд зарегистрировал жалобу "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 1 августа зарегистрировал кассационную жалобу "Татнефти" о приведении в исполнение решения иностранного суда о взыскании с минюста Украины $144 млн из-за потери доли в "Укртатнафте". Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее 27 июня суд прекратил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, вынесенного 29 июля 2014 года. Тогда представитель "Татнефти" отметил, что компания будет обжаловать решение суда.

"Татнефть" обратилась в московский арбитраж с заявлением о принудительном взыскании с Украины компенсации за потерю доли в "Укртатнафте" в апреле этого года. Аналогичные ходатайства компания параллельно подала в суд в Лондоне и в США.

Конфликт "Татнефти" и "Укртатнафты"

"Укртатнафта" была создана указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. "Татнефти", связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля - государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией. Впоследствии по итогам судебных тяжб доля татарстанских акционеров уменьшилась почти до нуля, вместе с тем оперативный контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват".

В 2014 году международный арбитраж в Париже постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отказался отменить решение арбитража.

"Татнефть" также подала иск в английский суд на ряд украинских бизнесменов, в том числе на олигарха Игоря Коломойского, по делу "Укртатнафты". Сумма исковых требований составляет более $334 млн плюс проценты. Высокий суд Лондона в ноябре 2016 года отказал "Татнефти" в иске. Компания планирует оспорить это решение и подала ходатайство в Апелляционный суд Англии о разрешении подать апелляцию, которое будет рассмотрено в конце июля 2017 года.

В своем иске "Татнефть" заявляла, что в 2009 году бизнесмены мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся компании за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.