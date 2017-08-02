Иран готов возобновить своповые поставки нефти с Россией, Туркменией и Казахстаном

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ТРЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Иран восстановит своповые поставки нефти с Россией, Казахстаном и Туркменией, как только эти страны смогут поставлять необходимые объемы сырья, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра нефти страны Бижана Зангане.
По его словам, возобновление своповых операций - один из приоритетов политики, проводимой миннефти Ирана с 2013 года. Подобные сделки не осуществлялись несколько лет, и их восстановление требует времени и координации усилий стран - экспортеров нефти.
"Казахстан, Туркмения и Россия должны поставлять нефть для своповых операций на север [Ирана]", - сказал Зангане, добавив, что иранская сторона готова к этому.
Своповые поставки нефти начались в 1997 году. Иран получал нефть из Азербайджана, Туркмении и Казахстана через северный терминал на каспийском побережье и поставлял эквивалентные объемы странам через порты Персидского залива. Поставки были приостановлены в 2010 году, поскольку Иран посчитал недостаточным доход от них.
На сегодняшний день Тегеран выражает заинтересованность в этих операциях, полагая, что это удешевит поставки нефти на НПЗ на севере страны. Сейчас нефть поступает туда с иранских месторождений на юге, в Персидском заливе.
Весной глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Иран и Россия могут начать сотрудничество по программе "нефть в обмен на товары" в 2017 году. Объем закупок нефти в Иране в рамках сделки может составить 100 тыс. баррелей в сутки.
В конце мая министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщал о заключении сделки с Россией "нефть в обмен на товары".