Россельхознадзор с 4 августа ограничит поставки белорусского мороженого

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 4 августа ограничит поставки мороженого с белорусского предприятия "Морозпродукт" в связи с повторным выявлением остатков линкомицина, говорится в сообщении ведомства.
Также с 4 августа будет введен усиленный контроль над шестью белорусскими предприятиями. В частности, за агрокомбинатом "Дзержинский", предприятиями "Бабушкина крынка" и "Смолевичи бройлер", в продукции которых были выявлены фторхинолоны.
Кроме того, из-за обнаружения антибиотиков будет введен усиленный контроль за продукцией мясокомбинатов "Гомельский" и "Мир", а также предприятия "Щучинский маслосырзавод".
Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку животноводческой продукции с двух белорусских предприятий - "Белоруснефть-Особино" и Воложинский филиал "Молодечненский молочный комбинат", а также установил режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще шести производителей, в числе которых "Гродненский мясокомбинат", КФХ "ДАК", "Здравушка-милк", "Калинковичский мясокомбинат", "Квинфуд" и птицезавод "Белорусский".