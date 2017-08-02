Минэнерго обвинило "Нафтогаз" в недоработке проекта добычи газа по кредиту Китая

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обвинило компанию "Нафтогаз" в ряде неточностей по проекту кредитного соглашения с Китаем, по которому компания должна увеличить добычу газа в стране. Об этом говорится в ответном письме министерства "Нафтогазу".

"Инвестиционный проект, разработанный "Нафтогаз Украины" в рамках кредитного соглашения с КНР, нуждается в доработке", - приводит объяснения Минэнерго пресс-служба правительства.

Ведомство ссылается на то, что негативный вывод по представленному проекту был сделан из-за неточности указанных целей использования кредита. "Генеральным кредитным договором 2012 года между "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития КНР планировалось направить кредитные средства на реализацию другого инвестиционного проекта, чем подано "Нафтогазом Украины", - отмечают в ведомстве. - Никаких документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений в соглашение, не было предоставлено".

Минэнерго также указало на то, что с момента подписания договора с КНР прошло четыре года, а "Нафтогаз Украины" впервые подал инвестиционный проект только в 2017 году. Ведомство также ссылается на законодательные препятствия реализации кредитного проекта. Так, соглашением предусмотрено, что не менее 60% товаров и услуг должны быть оборудованием китайского происхождения, а поставщик будет избираться по результатам открытого тендера. "Учитывая положения законодательства Украины существует риск невозможности использования кредитных средств, поскольку победителем тендера может стать любой поставщик оборудования", - пояснили в Минэнерго.

Нарушения требований в проекте также обнаружила комиссия по проведению государственной экспертизы инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса Минэнерго. В ее заключении говорится об отсутствии анализа соответствия технических характеристик выбранного оборудования задачам инвестиционного проекта и анализа возможности реализации проекта за счет собственных средств или привлечения кредитных средств международных финансовых организаций.

Минэнерго призвало "Нафтогаз Украины" к "последовательности и своевременности выполнения миссий государственной компании".

Кредитный договор с Китаем

НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 году заключил кредитный договор с Государственным банком развития КНР в сумме около 265 млн долларов. "Нафтогаз" планировал использовать кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также 5 установок для капитального ремонта скважин. Согласно экспертным расчетам, в случае реализации проекта дополнительная добыча украинского газа достигнет 45,9 млрд кубометров в течение 15 лет.

В компании 1 августа заявили, что кредитный проект находится под угрозой срыва из-за негативного заключения по нему Министерства энергетики и угольной промышленности.