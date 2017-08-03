БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область. В этом регионе в четверг глава государства посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, после чего отправится на Нижне-Бурейскую ГЭС, где проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по пути на Дальний Восток Путин в среду совершил краткую остановку в южной Сибири, чтобы порыбачить в тайге. После завершения мероприятий в Амурской области глава государства вылетит в Улан-Удэ, где на 4 августа у него запланирован ряд мероприятий.

Амурский газоперерабатывающий завод, строительство которого посетит Путин, возводится в 15 км к северу от города Свободный на берегу реки Зеи и будет иметь важное значение в технологической цепочке при поставках по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Торжественная церемония начала строительства завода состоялась 14 октября 2015 года, команду для старта работ по видеосвязи дал президент РФ. В настоящее время заканчивается подготовка площадки ГПЗ, строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктуры, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, когда на запуске проекта присутствовал Путин, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. Гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурея, левом притоке Амура, в 84,6 км от устья, входит в состав Бурейского каскада и будет вырабатывать электроэнергию для снабжения южной части Дальнего Востока (в том числе космодрома Восточный). Также станция будет использоваться для регулирования стока Бурейской ГЭС, расположенной выше по течению Буреи (170 км от устья), что позволит снизить ущерб от наводнений в поймах Буреи и Амура. Нижне-Бурейская ГЭС - первая крупная гидроэлектростанция в России, строительство которой началось после распада СССР.