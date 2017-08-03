Путин призвал "не строить дворцы", совершенствуя инфраструктуру на Дальнем Востоке

ПОС. НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/. 3 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал "Газпром" не возводить дворцы при строительстве жилья и социальных объектов на Дальнем Востоке. В ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов у Дальневосточном федеральном округе он отметил, в то же время, что создание комфортных жилищных условий для семей работников, которые трудятся на крупных проектах, является актуальным вопросом на Дальнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что вокруг новых современных предприятий должны возникать современные города и поселки, удобные и привлекательные для людей, и привел ряд примеров, когда крупные инвесторы, заходя в регион, строят не только производство, но и вводят в строй жилье. При этом по его словам, возведение объектов социальной инфраструктуры производится за счет субсидий.

"Что касается обеспечения работников социальными объектами: мы договорились, что это будет сделано за счет субсидий. Как здесь поступить практически, то есть или передать это на уровень региона, либо сам инвестор это будет делать, - важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона", - сказал Путин. - Но если это "Газпром", - то здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований".

Привлекать специалистов из РФ

Владимир Путин призвал принимать аккуратные и гибкие решения при привлечении иностранных специалистов на крупные инвестпроекты на Дальнем Востоке. По его мнению, прежде всего нужно использовать российских специалистов.

"Что касается привлечения зарубежной рабочей силы, то здесь нужны очень аккуратные и гибкие решения, основанные на реальной, объективной потребности", - подчеркнул глава государства. "Имею в виду и соответствующую квалификацию специалистов. Имею в виду, конечно, и обязательства при реализации проектов по связанному финансированию и так далее. Но повторю еще раз, мы, прежде всего, должны привлекать российских специалистов на всех этапах реализации этих проектов", - отметил он.

"Важно по максимуму использовать кадровый потенциал дальневосточных компаний, училищ и так далее. И других учебных заведений", - подчеркнул Путин.

Реализовать потенциал

Президент поставил задачу отработать управленческие алгоритмы при реализации мегапроектов на Дальнем Востоке. "Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения частных капиталов малого и среднего бизнеса", - сказал он.

По словам Путина, за счет этого необходимо стимулировать приток квалифицированных кадров на Дальний Восток.

"Хочу особо подчеркнуть: на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и здесь на Дальнем Востоке, и на всей территории РФ, в других регионах страны", - сказал Путин.

По его словам, необходимо обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые и налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, а если возможно, "к нулю", административные барьеры и всевозможное давление со стороны административных и правоохранительных органов.

Говоря о крупных проектах, Путин упоминал такие, как мобилизация БАМа, Транссиба, создание Восточного нефтехимического комплекса, Амурского газохимического кластера.

"Сегодня необходимо отрабатывать конкретные механизмы взаимодействия с крупными инвесторами, в первую очередь имею в виду совместные усилия по созданию обеспечивающей инфраструктуры", - подчеркнул президент.