Путин призвал кабмин помочь "Газпрому" и "Роснефти" разобраться с поставками газа ВНХК

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался против применения административного ресурса в вопросе поставок газа "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК). Речь об этом зашла на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке после предложения помощника главы государства Андрея Белоусова установить конкретный срок по поставкам газа.

"Я прошу правительство, ну и администрацию в части экономического блока эту работу [по изучению ситуации] провести между компаниями и добиться решения, но нужно ли "Газпрому" давать прямое указание со стороны правительства сделать то или другое? ...Я думаю, нецелесообразно", - заявил президент. "Газпром" все-таки акционерное общество со значительным участием иностранного капитала, также как и "Роснефть". Мы можем и должны влиять на процессы, которые происходят между участниками экономической деятельности, но указаний давать не будем", - заявил российский лидер.

Такую реакцию президента вызвал доклад Белоусова, который напомнил о поручении главы государства "принять меры для снабжения ВНХК природным газом со сроком до 1 марта".

"Оно пока не исполнено", - констатировал помощник президента. "Предлагаю, пользуясь тем, что здесь присутствует руководство и "Газпрома", и "Роснефти", все-таки это зафиксировать, тем более, что эти 2,3 млрд кубических метров - объем очень большой, и надо зафиксировать конкретный срок и принять соответствующее решение", - предложил Белоусов.