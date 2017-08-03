"Роснефти" интересно сотрудничество с КНР по ВНХК

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. "Роснефть" получила предложения по Восточному нефтехимическому комплексу (ВНХК) от американских партнеров, но компании более интересно сотрудничество с Китаем. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Продолжаем вести работу с иностранными инвесторами. У нас уже подписаны обязывающие документы с рядом китайских инвесторов. По нефтехимической комплексу имеются даже предложения от американских партнеров. Но нам, с точки зрения интегральных подходов, конечно, более интересными представляются предложения, которые мы получаем из Китая. Будем докладывать дополнительно по этому вопросу, Владимир Владимирович, в связи с подготовкой к БРИКС", - отметил Сечин.

Ранее глава "Роснефти" уже отмечал, что отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для ВНХК ставит под угрозу срок реализации проекта. Он пояснил, что необходим объем в 2,3 млрд куб. м газа, который предназначен в основном для электрогенерации.

На совещании с Путиным Сечин попросил "найти возможность решить этот вопрос в соответствии с недавним поручением". "То, что компания производит на Сахалине, мы уже поставляем на объекты энергетики на самом Сахалине и в Дальневосточном регионе, в Хабаровском крае. Даже если мы переориентируем эти объемы на ВНХК, нам это представляемся маловероятным. Придется отключать объекты электрогенерации, которые сейчас обеспечиваются за счет этих объемов газа, - сказал глава "Роснефти". - Но даже при этом действующих производственных мощностей по газу нам не хватит для того, чтобы обеспечить ВНХК. Поэтому большая просьба найти возможность решить это вопрос в соответствии с недавним поручением".

В конце прошлого года Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для снабжения ВНХК природным газом в необходимом объеме. "Газпром" готов подвести к ВНХК необходимую инфраструктуру для транспортировки газа, но считает, что газ должна поставлять "Роснефть". При этом "Роснефть" заявляет, что "Газпром" в рамках получаемых без конкурса лицензий обязан обеспечивать газом потребителей ВНХК.

Проект ВНХК

"Роснефть" совместно с китайской компанией ChemChina планирует построить на Дальнем Востоке нефтехимический комплекс. Строительство планируется в три очереди. Первая и вторая очереди, как сообщал глава Минэнерго России Александр Новак, должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год. Объем инвестиций в две очереди составит 796 млрд рублей.

"Роснефть" предполагает сохранить за собой контроль в ВНКХ, при этом китайская сторона возьмет на себя риски, связанные с финансированием проекта.

Нефтеперерабатывающий комплекс будет производить автобензин, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо. Создание нефтехимического комплекса на втором этапе строительства позволит выпускать более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов для азиатского рынка.