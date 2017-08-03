В Ленинградской области уточнили границы заказника, где может пройти "Северный поток - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области уточнили границы охраняемой зоны Кургальского заказника в Кингисеппском районе, по территории которого может пройти газопровод "Северный поток - 2", новое постановление о заказнике прошло согласования и вступило в силу, сообщили ТАСС в четверг в областном комитете по природным ресурсам. При этом в правительство области не поступала официальная заявка от компании Nord Stream 2 AG по строительству газопровода.

Ранее на сайте комитета был опубликован проект нового постановления, который меняет границы заказника и предусматривает возможность строительства в нем линейных объектов. Это вызвало обеспокоенность экологов, связавших появление документа со строительством газопровода "Северный поток - 2", они обратились к главе региона и Минприроды РФ с просьбой защитить заказник.

На прошедших 30 июня в Кингисеппе общественных слушаниях компания Nord Stream 2 AG предлагала маршрут газопровода через заказник как приоритетный.

"Постановление, уточняющее статус особо охраняемой природной зоны "Кургальский", вступило в силу 31 июля. Оно приводит в соответствие юридической терминологии положения документа, внесены изменения в полное название и территорию заказника", - сообщили в комитете.

В комитете подчеркивают, что возможность размещения линейных объектов на территории заказника, вызвавшая критику со стороны экологических организаций, была и в предыдущей версии положения. Также подчеркивается, что появление документа не связано со строительством "Северного потока - 2", а является частью плановой многолетней работы по актуализации документации всех природных охраняемых зон.

История проекта

Строительство газопровода "Северный поток - 2", который напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей, должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока".

Маршрут газопровода позволит обеспечить поставки дополнительных объемов газа (около 30 млрд куб. м в год) на юг Ленинградской области для снабжения развивающегося промышленного кластера в Кингисеппском районе, включая порт Усть-Луга.

Компания Nord Stream 2 AG готова выделить около 30 млн евро на содержание Кургальского заказника и его окрестностей в том случае, если власти Ленинградской области и Минприроды РФ дадут разрешение на прокладку трубопровода по южному участку особо охраняемой природной территории.

При выборе маршрута второй ветки "Северного потока" авторы проекта изначально ориентировались на уже построенный первый газопровод, однако проложить параллельный маршрут оказалось невозможно из-за ряда ограничений. Являющийся предпочтительным маршрут расположен вдали от судоходных путей, портов, промышленных объектов и зон ограниченного доступа, что снижает риски при эксплуатации, маршрут максимально удален от ключевых мест обитания серого тюленя и кольчатой нерпы.

Он на 39 км короче альтернативного варианта и затрагивает наиболее узкую часть Кургальского заказника, которая уже значительно подверглась антропогенному влиянию.