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"Известия": Финляндия ожидает заявку на строительство "Северного потока - 2" в сентябре

Экономика и бизнес
13 июля, 4:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В министерстве экономики и труда Финляндии сообщили, что "Северный поток - 2" не повлияет на газовый рынок страны

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Финские власти ожидают получить заявку от проектной компании Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в сентябре 2017 года, не позднее, чем за шесть месяцев до начала строительства. Об этом газете "Известия" сообщил советник министра экономики и труда Финляндии Кари Мякинен.

"Мы проинформированы и готовы получить заявку в сентябре", - сказал он изданию. Таким образом, Финляндия ожидает начала строительства в марте 2018 года.

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"Северному потоку - 2" в 2017 году не потребуется проектное финансирование

В министерстве экономики и труда газете сообщили, что "Северный поток - 2" не повлияет на газовый рынок страны.

"Планируемый к строительству газопровод "Северный поток - 2", так же, как и "Северный поток", пройдет через Финляндию и страны Балтии. Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии, соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна", - отметила в интервью "Известиям" директор энергетического департамента министерства Лииза Ханкинхеймо.

Представитель российского Минэнерго в разговоре с изданием отметил, что согласие Финляндии означает, что строительство реализуется в плановом порядке. Там уточнили, что заявка на прокладку газопровода должна поступить финским властям в августе 2017 года.

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до ФРГ, пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Общая стоимость объекта с учетом привлечения проектного финансирования - €9,9 млрд.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG газете сказали, что проект успешно проходит согласование в министерстве экологии Финляндии, которое завершится в августе. Также разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода должны выдать Германия, Швеция и Дания, через которые проходит маршрут трубы.

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