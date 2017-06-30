"Северному потоку - 2" в 2017 году не потребуется проектное финансирование

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проектное финансирование для "Северного потока - 2" в 2017 году не потребуется, хватит средств партнеров, заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"В 2017 году проектное финансирование для проекта "Северный поток - 2" не потребуется. Проект будет финансироваться за счет мезонинного финансирования со стороны наших европейских партнеров и за счет той доли обязательств, которая приходится на "Газпром". Что касается банков, то это российские, европейские и азиатские банки, агентства экспортного кредитования, - сказал Миллер. - Проектное финансирование, в соответствие с нашим планом, будет осуществляться в 2018 году".

Миллер также заявил, что проект газопровода будет реализован в установленный срок. "Проект реализуется в настоящее время в строго установленные сроки с тем календарным планом-графиком. И абсолютно мы уверены, что он в сроки будет построен", - сказал Миллер в ходе пресс-конференции.

При этом глава "Газпрома" считает, что никакого особого режима для реализации проекта "Северный поток - 2", как и для других морских газопроводов, не требуется. "Никакого особого режима для проекта "Северный поток - 2", конечно же, не нужно. Проект "Северный поток - 2" с точки зрения своей технической концепции точно такой же, как "Северный поток - 1", проходит в том же самом коридоре", - заявил он.

Он добавил, что "Газпром" реализовал "Северный поток" в соответствии с действующим международным правом и со всеми правилами и регламентами. "И никакого особого режима для этого проекта не было, нет. Точно так же, как нет особых режимов для морских газопроводов в Европу со стороны Алжира или Ливии, или других стран", - сказал глава компании.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Еврокомиссия в начале июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку - 2". ЕК планирует обсудить с российской стороной возможность создания специальной правовой базы для работы будущего газопровода. Несмотря на то, что ЕК считает проект противоречащим правилам Энергосоюза ЕС, она допускает его реализацию.

Споры вызывает тот факт, что на "Северный поток - 2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС и Третьего энергопакета, так как газопровод будет проходить через море.