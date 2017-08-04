Власти Сочи предлагают конфисковывать машины у таксистов без лицензии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Введение в административный кодекс такой нормы, как конфискация транспортного средства у нелицензированных такси при повторном нарушении, повысила бы эффективность борьбы с нелицензированными такси. Такое мнение на V Международном евразийском форуме "Такси" озвучил директор департамента транспорта и связи администрации Сочи Юрий Усачев.

"Мы считаем, что введение в КоАП РФ такой нормы, как конфискация транспортного средства при повторном нарушении в части осуществления пассажирских перевозок легковым такси без разрешения, могло бы кардинально повлиять на борьбу с нелегальными перевозчиками", - сказал он.

По словам директора департамента, штрафы за работу такси без лицензии, которые сейчас составляют от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, не могут повлиять на нелегальных перевозчиков.

Говоря о работе такси в дни Кубка конфедераций, Усачев отметил, что "в дни проведения Кубка конфедераций основным вопросом стало отсутствие единого диспетчерского центра". "То есть болельщики, перемещаясь из города в город, зачастую не могли понять, как и к кому им обратиться", - сообщил он, отметив, что в преддверии ЧМ стоило бы установить единые тарифы на перевозку пассажиров и багажа для такси.

V Международный евразийский форум такси проходит в Москве 3-4 августа.