Путин согласился изучить идею увеличения доли НДФЛ, направляемой историческим поселениям

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился обдумать идею увеличения доли НДФЛ, направляемой в бюджеты исторических поселений.

В ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления глава администрации города Суздаль Сергей Сахаров посетовал, что в настоящий момент город Суздаль "получает 10% от налога на доходы физических лиц, 5% забирает район и 85% уходит в регион". "Часто темой обсуждения в ассоциациях малых туристских городов [является то], чтобы большую часть оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах", - предложил он.

"Завтра все города и малые населенные пункты будут историческими", - с улыбкой заметил на это Путин. "Но идея перспективная, давайте подумаем!" - согласился он. "Суздаль у нас один", - добавил президент.