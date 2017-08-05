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Путин согласился изучить идею увеличения доли НДФЛ, направляемой историческим поселениям

Экономика и бизнес
5 августа, 19:42 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 5, августа. /ТАСС

На заседании Совета по развитию МСУ глава администрации Суздали сказал, что в настоящий момент город получает "получает 10% от налога на доходы физических лиц, 5% забирает район и 85% уходит в регион"

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КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился обдумать идею увеличения доли НДФЛ, направляемой в бюджеты исторических поселений.

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Во время совещания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, 2014 год

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Досье

В ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления глава администрации города Суздаль Сергей Сахаров посетовал, что в настоящий момент город Суздаль "получает 10% от налога на доходы физических лиц, 5% забирает район и 85% уходит в регион". "Часто темой обсуждения в ассоциациях малых туристских городов [является то], чтобы большую часть оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах", - предложил он.

"Завтра все города и малые населенные пункты будут историческими", - с улыбкой заметил на это Путин. "Но идея перспективная, давайте подумаем!" - согласился он. "Суздаль у нас один", - добавил президент.

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