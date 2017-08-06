Глава минэнерго Украины: "Укртрансгаз" может быть технически не готов к транзиту газа

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КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз" может оказаться технически не готова к транзиту газа в будущем из-за политики сокращения инвестиций в украинскую газотранспортную систему (ГТС) компанией "Нафтогаз Украины". Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире украинского "Первого национального телеканала".
"Я считаю бессмысленной политику "Нафтогаза" по транспортной системе (относительно сокращения инвестиций в ГТС - прим. ТАСС). Они для себя ее уже вычеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией "Нафтогаза" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", - считает Насалик. "А последние решения, которые были приняты, в том числе США, по санкциям по России и "Северному потоку - 2 ", где блокируется это строительство, делается акцент именно на украинской ГТС ", - добавил он.
По словам Насалика, неготовность украинской ГТС к транзиту приведет к серьезным негативным последствиям.
Ранее "Нафтогаз Украины" скорректировал проект финансового плана в части инвестирования в ГТС, обосновывая это риском прекращения транзита газа из России.