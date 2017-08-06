Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава минэнерго Украины: "Укртрансгаз" может быть технически не готов к транзиту газа

Экономика и бизнес
6 августа, 21:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, августа. /ТАСС

Игорь Насалик назвал бессмысленной политику "Нафтогаза Украины" по сокращению инвестиций в газотранспортную систему страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз" может оказаться технически не готова к транзиту газа в будущем из-за политики сокращения инвестиций в украинскую газотранспортную систему (ГТС) компанией "Нафтогаз Украины". Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире украинского "Первого национального телеканала".

Смотрите также

СМИ: на пост главы компании "Укртрансгаз" претендует гражданин Польши

В "Нафтогазе" заявили, что не намерены отзывать иски к "Газпрому"

Минэнерго обвинило "Нафтогаз" в недоработке проекта добычи газа по кредиту Китая

"Я считаю бессмысленной политику "Нафтогаза" по транспортной системе (относительно сокращения инвестиций в ГТС - прим. ТАСС). Они для себя ее уже вычеркнули и не рассматривают в 2019 году. С такой позицией "Нафтогаза" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", - считает Насалик. "А последние решения, которые были приняты, в том числе США, по санкциям по России и "Северному потоку - 2 ", где блокируется это строительство, делается акцент именно на украинской ГТС ", - добавил он.

По словам Насалика, неготовность украинской ГТС к транзиту приведет к серьезным негативным последствиям.

Ранее "Нафтогаз Украины" скорректировал проект финансового плана в части инвестирования в ГТС, обосновывая это риском прекращения транзита газа из России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применяется по закону военных конфликтов
2
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
3
Петиция против присвоения Брижит Макрон статуса первой дамы собрала 150 тыс. подписей
4
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
5
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
6
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
7
Американская компания готова инвестировать $100 млн в добычу золота на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама