"Ведомости": Совбез предлагает кабмину определить условия либерализации экспорта газа

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Совете безопасности России по безопасности в экономической и социальной сферах рекомендовала правительству РФ определить условия либерализации экспорта российского газа. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении протокол заседания от 6 июля, документ утвержден секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.
В ходе заседания обсуждали развитие проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире как угрозу энергетической безопасности России. "Меняется структура спроса на энергоносители", - цитирует издание текст протокола. Кроме чиновников на заседании 6 июля присутствовали топ-менеджеры двух крупнейших независимых производителей газа - "Роснефти" и "Новатэка", представителя "Газпрома" на встрече не было.
Комиссия рекомендовала правительству "определить приоритетные направления государственной политики развития СПГ-индустрии", чтобы уже в среднесрочной перспективе Россия вошла "в число мировых лидеров производства и экспорта СПГ", а также "скоординированную стратегию" поставок газа на "целевые рынки" и "условия либерализации экспорта природного газа с учетом имеющихся рисков для обеспечения экономической безопасности" России, пишет газета.
Представитель Совбеза подтвердил изданию, что комиссия провела заседание 6 июля. О каких "целевых рынках" идет речь и что имелось в виду под либерализацией экспорта газа, он не пояснил.