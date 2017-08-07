Глава МИД КНР: Китай и США не хотят торговой войны

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ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Власти Китая и США не хотят начала торговой войны, так как это принесет вред обеим странам. Об этом в понедельник заявил глава МИД КНР Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
"Ни КНР, ни Соединенные Штаты не желают развязывания торговой войны, так как от этого могут оказаться в проигрыше обе стороны", - приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая. Как отмечается в репортаже, об этом Ван И заявил журналистам перед встречей с главой МИД Новой Зеландии.
Как сообщила 1 августа на своем сайте газета The New York Times, администрация Дональда Трампа подготовила ряд торговых контрмер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства его пассивностью в попытках убедить КНДР свернуть программы создания ядерного оружия и средств его доставки.
По данным источников издания, соответствующее заявление Белого дома последует в ближайшие дни. В том числе запланировано отдать распоряжение представителю США на торговых переговорах в течение нескольких месяцев проанализировать методы, которые практикуют власти КНР по отношению к американским компаниям. В итоге администрация Трампа готова резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий и предпринять другие контрмеры в ответ на ущемление американского бизнеса.